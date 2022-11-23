МИД Китая предостерег НАТО от нарушения географических рамок

Североатлантический альянс, являющийся региональной организацией, не должен нарушать свои географические рамки. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Китайский дипломат предостерег НАТО от попыток внедрить собственные правила и превышать свои полномочия.
«НАТО не только включила киберпространство и космос, которыми изначально должны были заниматься ООН и специализированные международные агентства,.. но также расширила свое вмешательство в широкий спектр гражданских областей, включая изменение климата, базовую инфраструктуру, технологические инновации, цепочки поставок, энергоносители и здравоохранение», — сказал Чжао Лицзянь во время брифинга.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее раскритиковал действия Китая. Он призвал не позволять «авторитарным государствам» использовать слабости Запада.