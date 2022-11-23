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МИД Китая предостерег НАТО от нарушения географических рамок

Политика
МИД Китая предостерег НАТО от нарушения географических рамок

Североатлантический альянс, являющийся региональной организацией, не должен нарушать свои географические рамки. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Китайский дипломат предостерег НАТО от попыток внедрить собственные правила и превышать свои полномочия.

«НАТО не только включила киберпространство и космос, которыми изначально должны были заниматься ООН и специализированные международные агентства,.. но также расширила свое вмешательство в широкий спектр гражданских областей, включая изменение климата, базовую инфраструктуру, технологические инновации, цепочки поставок, энергоносители и здравоохранение», — сказал Чжао Лицзянь во время брифинга.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее раскритиковал действия Китая. Он призвал не позволять «авторитарным государствам» использовать слабости Запада.
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