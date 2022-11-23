Политолог Петренко: будущий вектор развития Армении зависит от смены власти

23 ноября в Ереване под председательством премьер-министра Армения Никола Пашиняна пройдет саммит глав стран-членов ОДКБ. По мнению политологов, форум может стать одним из ключевых событий в плане изменения принципов взаимодействия между странами-участниками.
Высокий уровень форума подтверждает личное участие в нем президента РФ Владимира Путина. Уже известно, что одним из ключевых вопросов на саммите станет совершенствование внутренней системы реагирования на кризисы. Также лидеры ОДКБ обсудят насущные проблемы международной и региональной безопасности. На саммите подпишут соглашения по оснащению миротворческих сил блока современным вооружением и военной техникой, а также о совместном формировании химической и биологической защиты.
По мнению аналитиков, саммит важен уже потому, что военный кризис на Украине фактически вывел Россию на уровень прямого военного противостояния с НАТО. С другой стороны, возникла опасность эскалации между Киргизией и Таджикистаном, сохраняется напряженность между Арменией и Азербайджаном. Как заранее сообщил замгенсека ОДКБ Валерий Семериков, в ходе форума лидеры подпишут документы, регламентирующие правовые механизмы использования миротворческих миссий ОДКБ в странах-участницах. Политологи указали — сегодня ситуация на постсоветском пространстве такова, что дальнейшее бездействие негативно скажется на коллективной безопасности самих стран-членов ОДКБ.
При этом наиболее опасным выглядит азербайджано-армянское противостояние, указали аналитики. Россия пока сохраняет возможность оказывать влияние на Баку и Ереван, но там постепенно меняется восприимчивость к этому влиянию. Проблема еще и в том, что Армения, как член ОДКБ, и Азербайджан, как внеблоковое государство, вместе участвуют в программах НАТО. При этом возможная вспышка армяно-азербайджанского конфликта может дестабилизировать почти весь Черноморский регион.
Также фиксируется приближение к региону «бурлящего» Ближнего Востока. Это заметно по росту влияния Турции и Ирана, которые находятся в геополитически турбулентном состоянии. Наконец, актуализируются риски экономического характера, связанные с альтернативой поставок энергоносителей из этого региона в Европу. Все эти факторы вынуждают ОДКБ оперативно реагировать на вызовы, и адаптировать к ситуации свои управленческие структуры.
По мнению аналитиков, дополнительное напряжение вокруг форума ОДКБ создают протесты в Армении, прошедшие накануне под антироссийскими лозунгами. Участники акции 22 ноября заявили — таким образом они выражали свое недовольство тем, как ОДКБ блок помог Армении в ходе последнего обострения конфликта с Азербайджаном в сентябре. Как считает политолог и конфликтолог Богдан Петренко, сегодня в Ереване прислушиваются не только к мнению Москвы, но и к армянской диаспоре, распространенной по всему миру.
«Протесты в Армении проходят по целому ряду причин. Одна из них — в том, что в стране сформировалась прослойка граждан, недовольная тем, что Армения по-прежнему входит в блок ОДКБ. Отчасти это связано с потерей доверия к блоку, как партнеру, со стороны части армян — эти люди считают, что в армяно-азербайджанском конфликте блок не оказал Еревану реальной помощи, — сообщил Петренко. — Кроме того, многие армяне прислушиваются не только к Москве, но и к мнению своей диаспоры, достаточно влиятельной во многих странах мира. Сочетание этих факторов дает возможности для возникновения протестов в Армении. И здесь вопрос к самому армянскому народу — насколько его устраивает сложившийся статус-кво».
При этом аналитик отметил — на обстановке в Армении сильно сказалась потеря части территорий в Нагорном Карабахе.
«Два года назад, когда конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой, армяне потеряли десятки квадратных километров спорных территорий. В нынешнем году, когда в ходе очередного обострения ОДКБ не стал напрямую вмешиваться в конфликт, это привело Ереван к новым территориальным потерям, — отметил политолог. — Надо понимать, что в противостоянии между Ереваном и Баку, которому уже более 40 лет, не может быть победителей. Ведь каждый рассматривает в качестве победы лишь полное уничтожение противника. Во всех иных вариантах "весы качаются", приводя, в зависимости от геополитической и внутриполитической ситуации, к временной победе одной из сторон. В ответ проигравшая сторона начинает вооружаться и жаждать реванша».
Выход из ситуации, по мнению эксперта, один — двум странам следует идти по пути, который прошли ФРГ и Франция, заключившие в 1963-м Елисейский договор.
«Тогда две страны, воевавшие столетиями, решили положить этому конец. Они подписали соглашение, по которому обязались никогда более не воевать друг с другом, консультироваться по важнейшим вопросам внешней политики и обороны, — отмечает эксперт. — Через 25 лет, когда соглашение показало позитивные результаты, были созданы общие органы между Францией и Германией – Совет обороны, Экономический и финансовый совет и т. д. Все это позволило двум странам выйти из затяжного кризиса, и стать лидерами Евросоюза. Эту же модель следует использовать Армении и Азербайджану, иначе войны между ними будут продолжаться постоянно».
Впрочем, по мнению Богдана Петренко, акции протеста — это отражение настроений лишь небольшой части армянского общества.
«Это говорит о разочаровании некоторых армян в идее единого пространства безопасности в рамках ОДКБ. Тем не менее в Армении остаются мощные военные базы РФ в Гюмри и Эребуни. Это само по себе гарантирует Еревану защиту от агрессивных соседей вроде Турции. Тем не менее в Армении всерьез задумались о поиске альтернативных схем обеспечения своей безопасности, — отметил эксперт. — Это предполагает более тесное сотрудничество с соседними странами — Грузией и Ираном. Однако сам вектор того, куда повернет Армения, будет зависеть от того, произойдет ли в обозримом будущем смена власти в этой стране».
Ранее политолог Богдан Безпалько высказал предположение, что протесты в Армении — это первый звоночек будущего «взрыва в Закавказье».