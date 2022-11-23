Политолог Петренко: будущий вектор развития Армении зависит от смены власти

При этом наиболее опасным выглядит азербайджано-армянское противостояние, указали аналитики. Россия пока сохраняет возможность оказывать влияние на Баку и Ереван, но там постепенно меняется восприимчивость к этому влиянию. Проблема еще и в том, что Армения, как член ОДКБ, и Азербайджан, как внеблоковое государство, вместе участвуют в программах НАТО. При этом возможная вспышка армяно-азербайджанского конфликта может дестабилизировать почти весь Черноморский регион.