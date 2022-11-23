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Один человек получил ранение в ходе конфликта со стрельбой в Краснодаре

Происшествия
Один человек получил ранение в ходе конфликта со стрельбой в Краснодаре

Мужчина попал в больницу после конфликта со стрельбой в Краснодаре. Потасовка с участием нескольких человек произошла на улице Володи Головатого, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По его данным, 36-летнего мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело. Им удалось задержать трех участников конфликта. Сейчас стражи порядка проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности стрелка.
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