Один человек получил ранение в ходе конфликта со стрельбой в Краснодаре

Мужчина попал в больницу после конфликта со стрельбой в Краснодаре. Потасовка с участием нескольких человек произошла на улице Володи Головатого, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
По его данным, 36-летнего мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь.
По данному факту полицейские возбудили уголовное дело. Им удалось задержать трех участников конфликта. Сейчас стражи порядка проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности стрелка.