Центробанк РФ обновил официальные курсы иностранных валют на 24 ноября

Центробанк России установил официальные курсы валют на четверг, 24 ноября. Об этом свидетельствуют последние данные регулятора.
Согласно обновленной информации, доллар подешевел на 15 копеек и завтра его стоимость составит 60,50 рубля. Европейская валюта, в свою очередь, наоборот, прибавила десять копеек и будет стоить 62,29 рубля.
Банк России установил такие показатели для доллара и евро, опираясь на рыночные курсы Московской биржи.
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что у регулятора пока нет возможности поднять лимит вывоза наличной валюты в десять тысяч долларов с территории страны для физических лиц.