Власти Зимбабве приняли закон о наказании за подрыв национальных интересов республики

«Законопроект меняет положения Уголовного кодекса по вопросам, связанным с суверенитетом. Он криминализирует действия, которые подрывают достоинство, независимость и национальные интересы государства. Кроме того, мы расширили перечень опасных наркотиков, а также усилили борьбу с превышением служебных полномочий должностными лицами».