Власти Зимбабве приняли закон о наказании за подрыв национальных интересов республики

Хараре, 23 ноября. Власти Зимбабве одобрили закон, который направлен на борьбу с попытками дестабилизировать обстановку в стране или подорвать ее национальные интересы.
Представитель правительства республики Моника Муцванга сообщила об этом на брифинге после заседания кабинета министров. Она добавила, что чиновники ужесточили наказания за ряд преступлений:
«Законопроект меняет положения Уголовного кодекса по вопросам, связанным с суверенитетом. Он криминализирует действия, которые подрывают достоинство, независимость и национальные интересы государства. Кроме того, мы расширили перечень опасных наркотиков, а также усилили борьбу с превышением служебных полномочий должностными лицами».
Ранее правительство Зимбабве одобрило проект будущего бизнес-центра на окраинах главного города страны. Неподалеку от Хараре построят премиальный район Zim Cyber City, который в обозримом будущем может стать столицей республики.