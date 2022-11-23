Философ Дугин озвучил главное для РФ препятствие для победы над внешними врагами

Внутренние враги России мешают стране победить внешних противников. Об этом заявил философ Александр Дугин.
По словам эксперта, сейчас война идет в две стороны — против внутренних и внешних соперников. Если бы не первые, то российские войска уже бы стояли не только в Киеве, но и во Львове.
«Но внутренние враги есть. И пока мы их не победим, не победим и внешних», — написал философ в Telegram-канале.
Дугин подчеркнул, что имена противников России хорошо известны. Однако от них пока не получается избавиться по разным причинам.
«Они на свободе и делают свое дело. Вот в чем проблема», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление США намерено приступить к вербовке выступающих против спецоперации россиян.