Странам Евросоюза придется заплатить колоссальные суммы за то, чтобы в конце признать правду Российской Федерации в энергической сфере, заявил аналитик Сергей Савчук в своей статье для РИА Новости.
Журналист обратил внимание на то, что ЕС продолжает переживать серьезнейший энергетический кризис. Специалисты международной группы импортеров сжиженного природного газа (GIIGNL) также добавили, что в мире заключены все возможные долгосрочные контракты на поставку СПГ вплоть до 2026 года. Из-за текущей ситуации все игроки отраслевого рынка будут приобретать СПГ исключительно в рамках спотовых контрактов.
«Прямо сейчас в мире энергетики происходят события, которые максимально наглядно подтверждают крайне неприятный для западной аудитории факт — Россия вновь оказалась права», — подчеркнул Савчук.
Страны ЕС на текущий момент успели скопить приблизительно 100 млрд кубометров природного газа. Но даже создав столь обширный объем, блок не сможет продержаться на этом запасе в течение всей зимы даже при условии экономного потребления.