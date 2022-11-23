Российская правда в сфере энергетики обернется для Евросоюза миллиардными тратами

Журналист обратил внимание на то, что ЕС продолжает переживать серьезнейший энергетический кризис. Специалисты международной группы импортеров сжиженного природного газа (GIIGNL) также добавили, что в мире заключены все возможные долгосрочные контракты на поставку СПГ вплоть до 2026 года. Из-за текущей ситуации все игроки отраслевого рынка будут приобретать СПГ исключительно в рамках спотовых контрактов.