В Юрмале на братское кладбище советских солдат вернулись пропавшие мемориальные плиты

16 пропавших надгробий возвращены на мемориальное кладбище советских солдат в Юрмале. Плиты исчезли 19 ноября. Правоохранительные органы Латвии были проинформированы об акте вандализма, однако официального комментария местные власти так и не дали. Представители Следственного комитета России намерены уточнить в МИД России информацию, необходимую для выяснения обстоятельств произошедшего.
На кладбище в Юрмале захоронены 96 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. На территории также находится мемориальная стена с барельефом и 69 памятными знаками с именами воинов.
Напомним, 13 мая 2022 года сейм Латвии принял закон, прекращающий действие положения о гарантиях сохранности советских памятников на территории республики.