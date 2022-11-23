В Юрмале на братское кладбище советских солдат вернулись пропавшие мемориальные плиты

16 пропавших надгробий возвращены на мемориальное кладбище советских солдат в Юрмале. Плиты исчезли 19 ноября. Правоохранительные органы Латвии были проинформированы об акте вандализма, однако официального комментария местные власти так и не дали. Представители Следственного комитета России намерены уточнить в МИД России информацию, необходимую для выяснения обстоятельств произошедшего.