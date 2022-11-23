«Он никто»: Николай Расторгуев о Дане Милохине, который спел украинский гимн

Даня Милохин родился в Оренбурге, позже перебрался в Анапу, где работал официантом и параллельно снимал забавные видеоролики в TikTok. Вскоре его заметил основатель агентства WildJam Ярослав Андреев и предложил участие в спонсорских интеграциях. На всю Россию блогер стал известен уже в 2020 году. После начала специальной военной операции на Украине Милохин покинул территорию РФ.