«Он никто»: Николай Расторгуев о Дане Милохине, который спел украинский гимн

Несколько дней назад блогер Даня Милохин на стриме у тиктокера Артура Бабича исполнил украинский гимн, за что был осужден многими российскими звездами. Молодой блогер нарвался на критику от Оскара Кучеры и Татьяны Тарасовой.
Певец, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев в ходе беседы с корреспондентом ФАН отметил, что с точки зрения творческой фигуры в России Даня Милохин не представляет собой особого интереса.
«Он никакой не артист, он просто популярный блогер для подростков. Он вообще никто, с точки зрения там какой-то фигуры, это вообще никто. Честно говоря, меня он совершенно не интересует вообще от слова "совсем"», — сообщил Расторгуев.
Даня Милохин родился в Оренбурге, позже перебрался в Анапу, где работал официантом и параллельно снимал забавные видеоролики в TikTok. Вскоре его заметил основатель агентства WildJam Ярослав Андреев и предложил участие в спонсорских интеграциях. На всю Россию блогер стал известен уже в 2020 году. После начала специальной военной операции на Украине Милохин покинул территорию РФ.
Ранее Алена Жигалова заявила, что Милохину могут запретить въезд в РФ после исполнения гимна Украины.