Ольгу Бузову заметили на свидании с участником шоу «Дом-2» Романом Гриценко

Гриценко арендует квартиру в самом комплексе, а певица недавно переехала в свою новую квартиру, сообщает «Вечерняя Москва». Мужчина еще на проекте «Дом-2» активно ухаживал за Бузовой, а затем пытался завоевать ее сердце в шоу «План Б».