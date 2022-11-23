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Ольгу Бузову заметили на свидании с участником шоу «Дом-2» Романом Гриценко

Шоу-бизнес
Ольгу Бузову заметили на свидании с участником шоу «Дом-2» Романом Гриценко

Певицу Ольгу Бузову заметили на романтическом свидании. Исполнительница провела время в ресторане комплекса «Москва-сити» вместе с участником проекта «Дом-2» Романом Гриценко.

Мужчина несколько раз публично признавался Бузовой в любви. И вот пару заметили в дорогом ресторане. Они ужинали в интимной обстановке и явно флиртовали друг с другом.

«Счет в заведении закрывал мужчина, из нашего кафе Бузова и ее спутник вышли в обнимку, но разъехались порознь, насколько мы видели», — рассказал сотрудник ресторана изданию «СтарХит».

Гриценко арендует квартиру в самом комплексе, а певица недавно переехала в свою новую квартиру, сообщает «Вечерняя Москва». Мужчина еще на проекте «Дом-2» активно ухаживал за Бузовой, а затем пытался завоевать ее сердце в шоу «План Б».
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