Хорват Модрич стал первым футболистом, сыгравшим на ЧМ и ЧЕ в трех десятилетиях

Хорватский полузащитник Лука Модрич 23 ноября принял участие в матче планетарного первенства с Марокко. Встреча первого тура группового этапа ЧМ-2022 завершилась со счетом 0:0. Модрич в этом матче установил уникальное достижение. Он стал первым футболистом в мире, сыгравшим на чемпионатах мира и континентальных первенствах в трех десятилетиях.