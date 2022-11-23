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Хорват Модрич стал первым футболистом, сыгравшим на ЧМ и ЧЕ в трех десятилетиях

Спорт
Хорват Модрич стал первым футболистом, сыгравшим на ЧМ и ЧЕ в трех десятилетиях

Капитан сборной Хорватии по футболу Лука Модрич установил уникальное достижение на чемпионате мира 2022 года, который продолжается в Катаре.

Хорватский полузащитник Лука Модрич 23 ноября принял участие в матче планетарного первенства с Марокко. Встреча первого тура группового этапа ЧМ-2022 завершилась со счетом 0:0. Модрич в этом матче установил уникальное достижение. Он стал первым футболистом в мире, сыгравшим на чемпионатах мира и континентальных первенствах в трех десятилетиях.

Всего на счету 37-летнего Модрича 155 матчей в составе сборной Хорватии. Полузащитник забил 23 гола и отдал 25 результативных передач.
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