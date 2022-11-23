Леонков рассказал о причинах передачи Украине британских вертолетов Sea King

Переданные Великобританией вертолеты Westland WS-61 Sea King Украина может использовать для осуществления диверсионных операций в акватории Черного моря. Об этом в интервью NEWS.ru заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета военной помощи Лондон впервые передал Киеву пилотируемые летательные аппараты — вертолеты Sea King. Кроме этого, ВСУ получат 10 тысяч артиллерийских снарядов.
«Данные вертолеты были переданы Украине британцами, совершенно очевидно, для выполнения конкретных специальных операций в акватории Черного моря. Они совершенно спокойно могут, например, вылететь из Румынии и высадить десант в нейтральных водах с последующей попыткой проведения диверсий или специальных операций иного плана», — заявил Леонков.
Отмечается, что стоимость одного вертолета Sea King составляет примерно 5 млн фунтов стерлингов. Британская армия использовала эти винтокрылые машины в ходе конфликтов на Фолклендских островах, Персидском заливе и Ираке.
Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что российские военные сбили пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, передает «Царьград».