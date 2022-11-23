Несовершеннолетний водитель в Тюмени на родительской машине сбил 12-летнего мальчика

Автомобиль иностранного производства вечером 22 ноября сбил в Тюмени ребенка. За рулем машины находился 17-летний юноша.
По предварительным данным, 17-летний молодой человек, управляя автомобилем Hyundai Solaris, произвел в Тюмени наезд на 12-летнего мальчика перед домом, расположенным по улице Мельникайте, 137, пишет tmn.aif.ru.
Виновник дорожно-транспортного происшествия не имел прав на управление автотранспортным средством. Он воспользовался машиной родителей, не поставив их об этом в известность. Информацию о данном инциденте передали в подразделение по делам несовершеннолетних, уведомили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.