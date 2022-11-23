Несовершеннолетний водитель в Тюмени на родительской машине сбил 12-летнего мальчика

Виновник дорожно-транспортного происшествия не имел прав на управление автотранспортным средством. Он воспользовался машиной родителей, не поставив их об этом в известность. Информацию о данном инциденте передали в подразделение по делам несовершеннолетних, уведомили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.