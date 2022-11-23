NDP: режим Зеленского допустил две фатальные ошибки в отношениях с Польшей

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда допустили две фатальные ошибки в отношениях с Польшей, заявил обозреватель Рышард Чарнецкий в статье для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).
По словам эксперта, первым проколом киевского режима стала попытка переложить вину за падение ракет на польской территории на Россию. Власти Украины упрямо не желали отходить от своих тезисов, несмотря на позицию США. Все это вызвало разочарование у поляков.
Однако самым неприятным моментом для Варшавы стало назначение экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника на пост замглавы МИД страны.
«Мельник — это человек, который релятивизировал преступления против поляков и евреев со стороны украинских шовинистов во время Второй мировой войны», — напомнил обозреватель, говоря об ухудшении отношений Киева и Варшавы.
Ранее сообщалось, что Польша стягивает немецкие вооружения к государственной границе с Украиной.