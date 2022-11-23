Правительство Кении построит 42 000 новых домов

Найроби, 23 ноября. Главный секретарь по вопросам жилищного строительства и городского развития Кении Чарльз Хинга заявил, что власти республики возведут 42 000 новых домов к концу 2022 года.
Чиновник сообщил, что коммунальные службы уже подвели необходимые коммуникации на территорию будущих комплексов. Создание объектов инфраструктуры согласовано с президентом республики и положениями национальной программы доступного жилья.
«Мы готовы начать, и мы воплотим это в реальность. Строительство начнется 6 декабря в районах вокруг Найроби, Киамбу и Мачакос», — заявил Хинга.
По информации от чиновника, для реализации проекта власти привлекли частные инвестиции. Более того, компании уже готовы приступить к работе, однако правительство еще не завершило мероприятия по переселению местных жителей.
Ранее президент Кении Уильям Руто решил провести реформу налоговой системы страны и разобраться с ее внешним долгом. В рамках данной экономической инициативы глава республики предложил повысить сборы с обеспеченных граждан.