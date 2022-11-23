Тренера бойца на турнире на UFC Vegas 65 заподозрили в мошенничестве

Атлетическая комиссия штата Невада (США) отстранила тренера Джеймса Краузе от работы на UFC Vegas 65.
Как стало известно, Краузе подозревается в том, что он делал ставки на проигрыш своего бойца. Скандальный инцидент произошел на турнире UFC Vegas 65, проходившем еще 5 ноября, сообщают «ТВОИ Новости».
Организаторы опубликовали специальный пресс-релиз, в котором заявили об изгнании Краузе с турнира, хотя от тренировок он пока не отстранен, так как проверка его причастности к махинациям еще не завершилась.