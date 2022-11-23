СМИ показали кадры из гостиницы в Кировске, где полицейскому прострелили голову

В гостинице Кировска между мужчиной и сотрудником полиции произошел конфликт. Злоумышленник открыл огонь по офицеру-следователю. В СМИ появилось видео, снятое на месте преступления.
По предварительным данным, страж порядка и его знакомый коротали время за распитием спиртного, а также курили кальян. Между ними произошла ссора, которая переросла в потасовку.
Полицейский повалил оппонента и начал выдавливать тому глаза. Соперник закричал, что сдается. Полицейский позволил ему убежать. Злоумышленник сходил к себе в номер, после чего четыре раза выстрелил в силовика. Одна из пуль попала в голову.
Стрелок скрылся на черной иномарке BMW. Страж порядка находится в больнице в состоянии средней тяжести.