СМИ показали кадры из гостиницы в Кировске, где полицейскому прострелили голову

Полицейский повалил оппонента и начал выдавливать тому глаза. Соперник закричал, что сдается. Полицейский позволил ему убежать. Злоумышленник сходил к себе в номер, после чего четыре раза выстрелил в силовика. Одна из пуль попала в голову.