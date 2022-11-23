Николай Межевич прогнозирует массовый отток русских из Прибалтики и Финляндии

За последний год в Ленобласть, по его словам, по программам поддержки соотечественников переселилось 12 тысяч человек. И это не предел: политолог считает, что России необходимо готовиться к массовому переселению соотечественников из Прибалтики и Финляндии. По его мнению, власти Эстонии, Латвии и Финляндии делают ставку на то, чтобы люди уезжали сами.