Николай Межевич прогнозирует массовый отток русских из Прибалтики и Финляндии

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» об итогах работы десятого Балтийского форума соотечественников. По его словам, основные решения форума касались выработки механизмов приема большого количества русских переселенцев из Прибалтики и Финляндии.
Юбилейный форум проводился после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса. В этом году его девиз был — «Соотечественники: балтийский вектор. Новые вызовы». На форуме были представлены ведущие эксперты-международники, соотечественники из Прибалтики, Финляндии, Белоруссии и других зарубежных стран, представители федеральных органов государственной власти и представители субъектов РФ.
По словам Николая Межевича, когда форум начинал работу, никто не мог предположить, что отношение к русским на территории сопредельных стран может так резко ухудшиться.
«Когда мы десять лет назад организовывали этот форум, мы говорили: да, ситуация плоха, проблема с русским образованием, на памятнике советскому воину могут нарисовать фашистский крест, человека могут оскорбить, потому что на кассе он спрашивает цену товара по-русски. Это были массовые проявления, которые нельзя было назвать госполитикой. Сегодня ситуация ухудшилась: памятники истребляются, язык запрещен. Фактически руководство Эстонии и Латвии говорит: вы не будете даже думать на русском языке — вы должны стать или такими, как мы, или уехать к себе», — рассказал Николай Межевич.
В своей русофобской политике правительства прибалтийских стран обогнали немецких фашистов, отметил политолог.
«Сейчас эстонская власть далеко обогнала Гитлера — когда немцы захватили Эстонию, Гитлер оставил там преподавание на русском языке», — пояснил Николай Межевич.
Правящие режимы прибалтийских стран и Финляндии, считает политолог, взяли курс на то, чтобы избавится от всех, кто причисляет себя к русскому миру, поддерживает традиции и связи с россиянами.
«В прошлый раз форум был в 2019 году. На него приехал мой друг Сергей Селезенко из Эстонии. Он бы и сейчас приехал, но ему дали 5,5 года за то, что он тогда посетил форум. Поэтому мы старались людей, которые рискуют, не вытаскивать. Но у нас много людей, которые уехали из Эстонии, Латвии, Литвы», — рассказал Николай Межевич.
За последний год в Ленобласть, по его словам, по программам поддержки соотечественников переселилось 12 тысяч человек. И это не предел: политолог считает, что России необходимо готовиться к массовому переселению соотечественников из Прибалтики и Финляндии. По его мнению, власти Эстонии, Латвии и Финляндии делают ставку на то, чтобы люди уезжали сами.
«Это не будет выглядеть как в фильмах: усталые женщины несут детей и узелки по разбитым дорогам. Дороги там хорошие, поэтому люди будут уезжать на машинах», — отметил Николай Межевич.
По прогнозам эксперта, поток беженцев с территории прибалтийских стран может составить десятки тысяч человек. В связи с этим на форуме были проработаны меры поддержки, в которых будут нуждаться переселенцы, и подготовлены предложения органам власти по их организации.
«Сегодня наша задача — помочь тем, чья жизнь в ближайшее время может оказаться под угрозой. Здесь понадобится федеральная помощь, нужны школы и спортивные залы, горячее армейское питание, особый режим работы», — заявил Николай Межевич.
Часть подготовленных предложений касается вопросов правового обеспечения возвращения соотечественников на родину. Предлагается, в частности, упростить вопрос регистрации.
«Зачем для русского человека из Нарвы регистрация? Его можно зарегистрировать в центре временного размещения мигрантов», — считает Николай Межевич.
Участники форума предложили создать отдельную структуру при губернаторах регионов, которые в случае возникновения ЧС могли бы работать в этом направлении. По мнению Николая Межевича, лучше проработать вопросы приема большого количества беженцев из стран Прибалтики заранее, чтобы быть к этому готовыми.