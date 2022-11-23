Публицист Новоселов назвал вероятную цель новой «ядерной провокации» Киева

Украинские войска продолжают бить по Запорожской АЭС, а МАГАТЭ по-прежнему закрывает глаза на провокации, грозящие техногенной катастрофой. Комментируя ситуацию, публицист Иван Новоселов отметил, что ЗАЭС может стать не единственной целью киевского режима.
Комментируя обстрелы станции, в Киеве утверждают, что российские войска якобы обстреливают собственные силы, защищающие ЗАЭС, напомнил эксперт.
При этом Новоселов считает, что о новой возможной провокации Киева свидетельствует информационная подготовка западных СМИ, накануне заявивших, что Россия якобы готовит атаку на Белорусскую АЭС, чтобы возложить вину на НАТО или Украину.
«Просто невероятно, насколько легко западная аудитория верит в такую наглую ложь. Европейцам давно пора потребовать от своих властей прекратить поддержку преступного режима, который открыто угрожает Европе ядерной катастрофой», — заявил публицист телеканалу «360».
По словам Новоселова, режим Владимира Зеленского не гнушается никакими средствами и не постесняется атаковать третью страну, чтобы привлечь внимание Запада и вовлечь НАТО в конфликт.