Как кибератаки на Украину стали источником заработка Пентагона

Писатель, журналист и военный обозреватель Алексей Суконкин рассказывает о повестке кибербезопасности в контексте украинского кризиса.
Подвергая разносторонним исследованиям результаты специальной военной операции (СВО) России на Украине, американские эксперты приходят к ряду выводов, которые могут в значительной степени изменить подходы к организации боевых действий в киберпространстве. Хоть Москва и отвергает обвинения в киберагрессии, но именно на нее Вашингтон возлагает ответственность за все инциденты, происходящие в украинской информационной среде.
Увеличение числа атак
По мнению иностранных СМИ, специальные органы Украины, отвечающие за локализацию киберинцидентов, с начала СВО фиксируют резкое увеличение числа кибератак на правительственные информационные ресурсы и объекты их критической инфраструктуры.
Авторы различных публикаций пишут, что основными задачами хакеров являются кибершпионаж, нарушение доступа к общественным службам, а также уничтожение информационных систем или содержащихся в них баз данных. При этом отмечается значительный рост вредоносного программного обеспечения, что позволяет программистам-взломщикам успешно красть данные.
Также подчеркивается, что количество критических событий, исходящих с российских IP-адресов (а грамотные люди знают, как легко можно изменить IP-адрес), в третьем квартале 2022 года увеличилось в 35 раз по сравнению с первым и вторым.
Естественно (как будто можно было ждать чего-то другого), эти события приписываются хакерским группам, которые якобы «финансируются российским правительством». Особо выделяется некая UAC-0010 (Gamaredon), которой западные специалисты приписывают наибольшее число попыток проникновения в украинские сети.
Выводы американцев
Оценивая результативность кибератак, представитель Пентагона Майк Эоян заявил, что обстановка на фронте затмевает эффективность кибернетического воздействия, поскольку основное внимание направлено на физическое воздействие, например, ракетные атаки. В данном контексте из его слов вырисовывается утверждение о достаточной эффективности произведенных кибератак.
Однако тут же Майк Эоян утверждает, что российские хакеры не смогли добиться серьезных результатов. Он уверен, что удары ВС РФ были нанесены именно по тем объектам инфраструктуры (энергетической, транспортной, информационной), в отношении которой якобы производились попытки кибернетических атак. Утверждение, конечно, сомнительное, но его стоит принять во внимание.
Фактически представитель Пентагона признает, что роль кибероружия в конфликте в Восточной Европе в значительной мере оказалась занижена и не принесла результатов, которые ожидались Министерством обороны США.
Все это заставляет американских военных пересмотреть принципы применения кибернетических средств войны, принимая во внимание, что физическое оружие дает наиболее скорый и осязаемый результат, тогда как последствия работы хакеров часто сильно отложены во времени. При этом «потрогать руками» разрушения практически невозможно, следовательно, сложно донести до налогоплательщиков, насколько эффективен данный вид вооружения.
Одним из выводов переоценки ситуации стало понимание того, что любой центр накопления информации должен иметь хорошую физическую защиту. В противном случае попадание в него даже одной крылатой ракеты приводит к физическому уничтожению информационной системы, выключению множества управляющих процессов и, как следствие, к прекращению функционирования целых отраслей транспорта, энергетики или некоторых услуг.
Нужно больше денег на кибервойну
Такого рода умозаключения ожидаемо стали предметом торга представителей Минобороны США и законодателей, которые будут рассматривать заявку на финансирование соответствующего направления. А на 2023 год Пентагон запрашивает 11 млрд долларов, которые, по мнению военных, должны пойти на расширение парадигмы кибернетической безопасности, нацеленной на противостояние амбициям Китая и России. Это на 800 млн долларов больше, чем за прошлый отчетный период.
Здесь в полной мере вырисовывается умение американских военных зарабатывать деньги через надувание мифических проблем, за купирование которых они готовы взяться. Естественно, при соответствующем финансировании.
Помните, что резкий рост кибератак на украинскую инфраструктуру стал фиксироваться только в третьем квартале текущего года? Невозможно себе представить, что российские хакеры, пока армия решала боевые задачи СВО, полгода находились в дремлющем состоянии, а потом вдруг в 35 раз нарастили свои усилия!
А еще мы знаем, что изменить IP-адрес может даже начинающий айтишник или любой другой человек, использующий специфическое программное обеспечение. Возможности по подмене адресов и ложных выводах верификации в наше время широки как никогда.
И теперь главный вопрос: кому это надо? Не тому ли, кто на 800 млн долларов увеличил финансирование структур, занимающихся вопросами хакерства и кибернетической безопасности?