Как кибератаки на Украину стали источником заработка Пентагона

Подвергая разносторонним исследованиям результаты специальной военной операции (СВО) России на Украине, американские эксперты приходят к ряду выводов, которые могут в значительной степени изменить подходы к организации боевых действий в киберпространстве. Хоть Москва и отвергает обвинения в киберагрессии, но именно на нее Вашингтон возлагает ответственность за все инциденты, происходящие в украинской информационной среде.