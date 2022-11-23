Программы поддержки для школьников и студентов техникумов реализуются в Приморье

Она рассказала о проекте «Профессия вместе с аттестатом», запущенном в этом году. Суть его в том, что школьники, начиная с 8-9 класса, в рамках предмета технология или на внеурочных занятиях получают первую профессию, пусть даже самую базовую, с низким разрядом. Также спикер обратила внимание на реализацию в регионе масштабного нацпроекта «Профессионалитет», который позволяет студентам среднего профессионального образования стать квалифицированными специалистами на ведущих предприятиях Приморья.