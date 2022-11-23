Программы поддержки для школьников и студентов техникумов реализуются в Приморье

Заместитель министра профессионального образования Приморского края Лариса Хасбутдинова рассказала о программах поддержки для школьников и студентов колледжей. Она считает, что кадровые ресурсы нужно формировать еще со школы.
Программы, направленные на поддержку школьного и среднего профессионального образования на Дальнем Востоке ведут к получению квалифицированного кадрового ресурса для экономики региона, передает ИА PrimaMedia. Используемые инициативы позволяют ребятам быть уверенными в быстром получении профессий и специальностей и скором выходе на рынок труда. Такое мнение высказала заместитель министра профессионального образования Приморья Лариса Хасбутдинова в ходе выступления на круглом столе «Кто нужен экономике Дальнего Востока».
Она рассказала о проекте «Профессия вместе с аттестатом», запущенном в этом году. Суть его в том, что школьники, начиная с 8-9 класса, в рамках предмета технология или на внеурочных занятиях получают первую профессию, пусть даже самую базовую, с низким разрядом. Также спикер обратила внимание на реализацию в регионе масштабного нацпроекта «Профессионалитет», который позволяет студентам среднего профессионального образования стать квалифицированными специалистами на ведущих предприятиях Приморья.