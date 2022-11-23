Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды принят в Госдуме во втором чтении

Общество
Пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды принят в Госдуме во втором чтении

Государственная дума приняла во втором чтении пакет законопроектов, связанных с запретом пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Уточняется, что депутаты обсуждали поправки, запрещающие пропаганду смены пола и предлагающие блокировать сайты с подобной информацией. Ограничение также вводится на продажу товаров, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола касается любой сферы: кино, компьютерных игр, СМИ и так далее, добавили в Госдуме.
запрет лгбт-пропаганды госдума законопроекты
Военкоры ФАН
Лучшие в аду