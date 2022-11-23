Пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды принят в Госдуме во втором чтении

Уточняется, что депутаты обсуждали поправки, запрещающие пропаганду смены пола и предлагающие блокировать сайты с подобной информацией. Ограничение также вводится на продажу товаров, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.