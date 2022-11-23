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Гвардиола продлил контракт с английским «Манчестер Сити»

Спорт
Гвардиола продлил контракт с английским «Манчестер Сити»

Испанский тренер Хосеп Гвардиола продлил контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Сити».

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила на официальном сайте о продлении контракта с Хосепом Гвардиолой. Новое соглашение испанского наставника с клубом действует до лета 2025 года.

«Я рад, что путешествие Пепа с «Манчестер Сити» продолжится. Он уже внес очень большой вклад в успех и структуру нашего клуба. Интересно представить, что нас ждет впереди», — подчеркнул председатель «Манчестер Сити» Халдун Халифа Аль Мубарак.

Гвардиола возглавил английский клуб в 2016 году. Под руководством испанского специалиста «Манчестер Сити» четырежды выигрывал АПЛ и дважды становился обладателем Суперкубка страны.
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