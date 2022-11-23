Настя Ивлеева хочет продолжить актерскую карьеру после съемок в «Монастыре»

Блогер Настя Ивлеева заявила, что ей понравилось играть в сериале «Монастырь». Знаменитость планирует продолжить актерскую карьеру.
«Мне безумно понравилась актерская деятельность. Скажу так, я хочу и планирую дальше себя развивать в этом жанре. Какие будут роли и как это будет выглядеть — я не знаю. Но точно знаю, что хочу попробовать», — сообщила Ивлеева изданию «Газета.Ru».
Она также отметила, что играть драматическую роль было намного сложнее, чем снимать влоги. Интернет для Ивлеевой знакомая ниша, а актерская игра — совершенно новое детище. Блогер использовала массу новых приемов, чтобы вжиться в роль своей героини.