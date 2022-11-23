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Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма» после принятия резолюции по РФ

Политика
Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма» после принятия резолюции по РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на решение депутатов Европейского парламента признать РФ «государством-спонсором терроризма».

Соответствующая антироссийская резолюция была принята во время пленарной сессии ЕП в Страсбурге. За принятие документа проголосовали 494 политика.

«Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма". Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель МИД ранее выразила мнение, что попытки Евросоюза самоизолироваться свидетельствуют о заражении ЕС «аномальным политическим вирусом».
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