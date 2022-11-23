Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма» после принятия резолюции по РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на решение депутатов Европейского парламента признать РФ «государством-спонсором терроризма».
Соответствующая антироссийская резолюция была принята во время пленарной сессии ЕП в Страсбурге. За принятие документа проголосовали 494 политика.
«Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма". Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель МИД ранее выразила мнение, что попытки Евросоюза самоизолироваться свидетельствуют о заражении ЕС «аномальным политическим вирусом».