События на Украине в условиях российской спецоперации, вроде визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев, приводят к неудобным вопросам, которые необходимо закрывать. Такой точки зрения придерживается политолог Сергей Михеев.
По его мнению, Москва может взять верх, руководствуясь установкой «ответим — победим». Он подчеркнул: если российская сторона хочет добиться успеха, в воздухе не должно оставаться большого количества вопросов.
«Может, обстановка и будет требовать от нас полного напряжения сил, не такого, как сейчас, но тогда придётся избавиться от любого двоемыслия в том, что происходит, в том числе в нашей военной операции на Украине», — озвучил свою мысль Михеев в прямом эфире телеканала «Россия-1».
Специальная военная операция идет на Украине с 24 февраля. Целью кампании заявлена денацификация и демилитаризация страны. Основной целью ВС РФ является защита тех, кто пострадал от геноцида со стороны киевского режима.