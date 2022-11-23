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Замглавы петербургского НИИ вакцин и сывороток задержали за взятку в 30 млн рублей

Происшествия
Замглавы петербургского НИИ вакцин и сывороток задержали за взятку в 30 млн рублей

Силовики задержали заместителя руководителя Санкт‑Петербургского научно‑исследовательского института вакцин и сывороток по подозрению в коррупции. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По версии следствия, в конце 2018 года фигурант получил от генерального директора частной фирмы взятку в размере 30 млн рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось в обмен на победу компании в конкурсе на поставку инкубационного куриного яйца для производства вакцины от гриппа. Стоимость контракта составила более 227 млн рублей.

Сейчас стражи порядка проводят с задержанным необходимые процессуальные действия. Детали преступления выясняются.
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