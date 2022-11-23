Замглавы петербургского НИИ вакцин и сывороток задержали за взятку в 30 млн рублей

По версии следствия, в конце 2018 года фигурант получил от генерального директора частной фирмы взятку в размере 30 млн рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось в обмен на победу компании в конкурсе на поставку инкубационного куриного яйца для производства вакцины от гриппа. Стоимость контракта составила более 227 млн рублей.