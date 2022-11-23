Мишустин: прогнозы пессимистов о двузначном спаде ВВП России оказались ошибочными

Результаты по валовому продукту в настоящий момент значительно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в первом полугодии, отметил глава правительства. Более того, Международный валютный фонд, Всемирный банк, ОЭСР и другие организации улучшили оценки по динамике российской экономики.