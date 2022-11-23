Мишустин: прогнозы пессимистов о двузначном спаде ВВП России оказались ошибочными

Пессимисты, которые предрекали двузначное падение российского ВВП, ошибались — уже очевидно, что он может быть в 2022 году меньше 3%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Результаты по валовому продукту в настоящий момент значительно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в первом полугодии, отметил глава правительства. Более того, Международный валютный фонд, Всемирный банк, ОЭСР и другие организации улучшили оценки по динамике российской экономики.
«Напомню, некоторые эксперты предрекали чуть ли не двухзначные цифры возможного спада. Сейчас уже очевидно — пессимисты ошибались», — сказал он.
Экономический подъем в России начнется в 2024 году, спрогнозировал основатель «АФК Система» Владимир Евтушенков на форуме Финансового университета в Москве.