Военное представительство и АО похитили более 15 млн рублей в Ростовской области

В Ростовской области ряд руководителей АО «Звезда-Стрела» и представителей Министерства обороны России стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в хищении более 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Известно, что подозреваемые стали исполнителями государственного оборонного заказа. Следствие полагает, что при заключении контракта злоумышленники внесли недостоверные расчетные данные, что и позволило им похитить такую крупную сумму.
В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ведется расследование.