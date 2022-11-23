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Военное представительство и АО похитили более 15 млн рублей в Ростовской области

Происшествия
Военное представительство и АО похитили более 15 млн рублей в Ростовской области

В Ростовской области ряд руководителей АО «Звезда-Стрела» и представителей Министерства обороны России стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в хищении более 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Известно, что подозреваемые стали исполнителями государственного оборонного заказа. Следствие полагает, что при заключении контракта злоумышленники внесли недостоверные расчетные данные, что и позволило им похитить такую крупную сумму.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ведется расследование.
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