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Уроженец Мурманской области попался на хранении детского порно в Петербурге

Происшествия
Уроженец Мурманской области попался на хранении детского порно в Петербурге

В Петербурге правоохранители задержали уроженца Мурманской области. Мужчина подозревается в хранении и распространении детской порнографии. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что задержанный купил детское порно 3 и 7 июля при помощи интернета. Приобретенные фото и видео мужчина хранил на смартфоне, в компьютере и в облачном архиве «Гугл». Также сообщается, что извращенец «поделился» этими материалами с двумя неизвестными через Telegram.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Фигурант уже дал признательные показания. Сейчас стражи порядка проверяют его причастность к другим преступлениям.
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