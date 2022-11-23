Уроженец Мурманской области попался на хранении детского порно в Петербурге

В Петербурге правоохранители задержали уроженца Мурманской области. Мужчина подозревается в хранении и распространении детской порнографии. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следствие полагает, что задержанный купил детское порно 3 и 7 июля при помощи интернета. Приобретенные фото и видео мужчина хранил на смартфоне, в компьютере и в облачном архиве «Гугл». Также сообщается, что извращенец «поделился» этими материалами с двумя неизвестными через Telegram.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Фигурант уже дал признательные показания. Сейчас стражи порядка проверяют его причастность к другим преступлениям.