Уроженец Мурманской области попался на хранении детского порно в Петербурге

Следствие полагает, что задержанный купил детское порно 3 и 7 июля при помощи интернета. Приобретенные фото и видео мужчина хранил на смартфоне, в компьютере и в облачном архиве «Гугл». Также сообщается, что извращенец «поделился» этими материалами с двумя неизвестными через Telegram.