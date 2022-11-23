Мишустин призвал обеспечить гибкость рынка труда из-за перестройки экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян быть готовыми к изменениям на рынке труда.
«Нам нужно быть готовыми к возможным изменениям на рынке труда, которые связаны с такой структурной перестройкой экономики. По многим направлениям сейчас наблюдается дефицит кадров, надо принять конкретные решения по его преодолению и по обеспечению гибкости рынка», — цитирует главу российского правительства РИА Новости
Министерство труда РФ ранее направил на согласование экспертам новую версию законопроекта «О занятости населения», который начнет действовать с 1 января 2024 года.