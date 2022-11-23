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Великобритания прекратит участие в миротворческой миссии ООН на территории Мали

Весь мир
Великобритания прекратит участие в миротворческой миссии ООН на территории Мали

Бамако, 23 ноября. Власти Великобритании выведут подразделения из состава многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА).

Лондон прекратит участие в МИНУСМА на шесть месяцев раньше запланированного срока. Сейчас около 250 английских миротворцев действуют в северо-восточной части республики.

Контингенты западных государств один за другим покидают территорию Мали. В августе Париж вывел из региона военнослужащих, которые принимали участие в операции «Бархан». Бывшая метрополия не смогла минимизировать угрозу со стороны боевиков, и в ноябре президент Франции Эммануэль Макрон объявил о завершении контртеррористической инициативы.

Кроме того, Кот-д’Ивуар прекратит участие в МИНУСМА. Информацию подтвердили сотрудники службы безопасности республики.

Позднее власти Германии сообщили о выводе подразделений из Мали. Немецкие миротворцы покинут регион к маю 2024 года.

Ранее жители республики неоднократно выходили на митинги против присутствия «голубых касок» в стране. Они обвиняли представителей ООН в подрыве суверенитета Бамако, низкой эффективности и нежелании бороться с террористами.
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