Великобритания прекратит участие в миротворческой миссии ООН на территории Мали

Контингенты западных государств один за другим покидают территорию Мали. В августе Париж вывел из региона военнослужащих, которые принимали участие в операции «Бархан». Бывшая метрополия не смогла минимизировать угрозу со стороны боевиков, и в ноябре президент Франции Эммануэль Макрон объявил о завершении контртеррористической инициативы.