Политолог Семеновский прогнозирует игнорирование Западом расстрела российских пленных

Однако некоторый эффект все же не исключен, так как весеннее голосование в Генассамблее ООН по вопросу СВО заметно отличается от результатов осеннего голосования, полагает политолог. И в то же время он призвал не ждать того, что недружественные РФ страны как-то кардинально изменят свою позицию. Враждебные государства будут по-прежнему обвинять Россию во всех смертных грехах и не замечать преступлений украинских военизированных формирований, подчеркнул Семеновский.