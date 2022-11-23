Политолог Семеновский прогнозирует игнорирование Западом расстрела российских пленных

Госдума РФ обратилась к парламентам мира с призывом выразить осуждение расстрела российских военнопленных. Однако «западные партнеры» вряд ли поддержат данную инициативу. Об этом рассказал юрист и политолог Игорь Семеновский.
Как пишет издание Pravda.Ru, от Запада не стоит ждать адекватной реакции. Но в случае оставления без надлежащего ответа подобных инцидентов со стороны Российской Федерации, ситуация будет только ухудшаться, заметил юрист. Заявление к парламентам мира – это возможность обозначить позицию России по данному вопросу, пояснил эксперт.
Однако некоторый эффект все же не исключен, так как весеннее голосование в Генассамблее ООН по вопросу СВО заметно отличается от результатов осеннего голосования, полагает политолог. И в то же время он призвал не ждать того, что недружественные РФ страны как-то кардинально изменят свою позицию. Враждебные государства будут по-прежнему обвинять Россию во всех смертных грехах и не замечать преступлений украинских военизированных формирований, подчеркнул Семеновский.