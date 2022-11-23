Вооруженные силы ЦАР отбили атаку боевиков на город Куанго

Банги, 23 ноября. Вооруженные силы ЦАР (FACA) отразили нападение боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) на город Куанго в юго-восточной части страны.
Радикалы попытались застать армию республики врасплох. Однако солдаты FACA оперативно заняли оборону и уничтожили большую часть бандитов.
«В результате боя нападавшие понесли огромные потери. На данный момент ситуация в городе стабилизировалась, и жителям ничего не угрожает», — сообщил чиновник из Куанго.
Вооруженные силы ЦАР добиваются все больших успехов в борьбе с бандформированиями и планомерно восстанавливают государственную власть в стране. Победы стали возможны после начала двустороннего сотрудничества между Банги и Москвой.
Ранее ВС ЦАР уничтожили десять чадских радикалов в северной части страны. Военнослужащие не понесли потерь в ходе боя.