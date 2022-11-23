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Вооруженные силы ЦАР отбили атаку боевиков на город Куанго

Весь мир
Вооруженные силы ЦАР отбили атаку боевиков на город Куанго

Банги, 23 ноября. Вооруженные силы ЦАР (FACA) отразили нападение боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) на город Куанго в юго-восточной части страны.

Радикалы попытались застать армию республики врасплох. Однако солдаты FACA оперативно заняли оборону и уничтожили большую часть бандитов.

«В результате боя нападавшие понесли огромные потери. На данный момент ситуация в городе стабилизировалась, и жителям ничего не угрожает», — сообщил чиновник из Куанго.

Вооруженные силы ЦАР добиваются все больших успехов в борьбе с бандформированиями и планомерно восстанавливают государственную власть в стране. Победы стали возможны после начала двустороннего сотрудничества между Банги и Москвой.

Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучили личный состав армии республики. Благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов, FACA отразили нападение боевиков CPC на столицу зимой 2020 года.

Ранее ВС ЦАР уничтожили десять чадских радикалов в северной части страны. Военнослужащие не понесли потерь в ходе боя.
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