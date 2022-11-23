Die Welt: потолок цен на газ призван смягчить разногласия в Евросоюзе

Власти Евросоюза соглашаются с инициативой по введению «потолка» цен на российский газ, желая предотвратить возможный раскол в блоке, заявил аналитик Тобиас Кайзер в своей статье для немецкой газеты Die Welt.
Специалист обратил внимание на то, что Брюссель старается отвечать на требования как государств, требующих установить «потолок» цен на отечественные энергоресурсы, так и стран, выступающих против таких действий.
«Тон в споре о "потолке" цен на газ становится все острее, а требования о нем, особенно со стороны стран Южной Европы, звучат все громче. Совсем недавно Бельгия, Греция, Италия и Польша пригрозили заблокировать другие решения по газовому рынку на встрече министров энергетики», — добавил Кайзер.
По его мнению, в то же время ЕС опасается действовать в вышеуказанном ключе, так как блок может получить статус невыгодного покупателя топлива, а европейцы прекратят экономить сырье.