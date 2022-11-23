Видео из обесточенного метрополитена Киева появилось в Сети

Левобережная часть Киева осталась без света. На некоторых станциях метрополитена также отсутствует электричество.
В Сеть попали кадры, на которых запечатлено, что сейчас происходит в подземке украинской столицы. На видео можно рассмотреть толпы пассажиров, которые поднимаются по неработающему эскалатору пешком. Некоторые горожане расположились возле стен. Вероятно, они планируют остаться на какое-то время в метро.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее подтвердил удар по городской инфраструктуре. Сроки восстановления подачи света и воды в домах горожан пока не установлены.