Форум HSE DAYS пройдет в Москве 7 и 8 декабря

Топ-менеджеры и эксперты в ходе мероприятия поделятся своим опытом и кейсами в сфере охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Гостей ожидает нетворкинг с экспертами, мастермайнд-сессии, мастер-классы, фокус-выставка решений в области HSE.