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Форум HSE DAYS пройдет в Москве 7 и 8 декабря

Общество
Форум HSE DAYS пройдет в Москве 7 и 8 декабря

Ежегодный форум HSE DAYS, посвященный теме защиты жизни и здоровья промышленных работников, состоится в Москве 7 и 8 декабря. Среди участников — руководители и представители крупнейших предприятий и профильных государственных ведомств России.

Топ-менеджеры и эксперты в ходе мероприятия поделятся своим опытом и кейсами в сфере охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Гостей ожидает нетворкинг с экспертами, мастермайнд-сессии, мастер-классы, фокус-выставка решений в области HSE.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте форума.
HSE DAYS форум москва
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