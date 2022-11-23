Форум HSE DAYS пройдет в Москве 7 и 8 декабря

Ежегодный форум HSE DAYS, посвященный теме защиты жизни и здоровья промышленных работников, состоится в Москве 7 и 8 декабря. Среди участников — руководители и представители крупнейших предприятий и профильных государственных ведомств России.
Топ-менеджеры и эксперты в ходе мероприятия поделятся своим опытом и кейсами в сфере охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Гостей ожидает нетворкинг с экспертами, мастермайнд-сессии, мастер-классы, фокус-выставка решений в области HSE.
Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте форума.