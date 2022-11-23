Водитель КамАЗа погиб при столкновении с грузовым поездом на переезде под Новосибирском

На железнодорожном переезде в Новосибирской области произошло столкновение грузового поезда с КамАЗом с прицепом. Жертвой аварии стал водитель грузового авто: он скончался на месте ДТП, не дожидаясь приезда скорой помощи, передает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.
Инцидент произошел сегодня утром между станциями Краснозерское и Хабары. Предварительно, водитель грузовика проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на переезд.
Машинист состава применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось из-за маленького расстояния. В результате прицеп отбросило на соседние пути, а локомотив частично сошел с рельсов.
По данному факту организована доследственная проверка. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).