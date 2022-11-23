Водитель КамАЗа погиб при столкновении с грузовым поездом на переезде под Новосибирском

На железнодорожном переезде в Новосибирской области произошло столкновение грузового поезда с КамАЗом с прицепом. Жертвой аварии стал водитель грузового авто: он скончался на месте ДТП, не дожидаясь приезда скорой помощи, передает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.