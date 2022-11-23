Ранивший майора полиции стрелок из Кировска стал фигурантом уголовного дела

По версии следствия, в ночь на 23 ноября в гостинице «Нева» фигурант поссорился с майором полиции. В ходе конфликта мужчина не менее четырех раз выстрелил в силовика из травматического пистолета. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали с ранениями головы, спины и кисти.