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Ранивший майора полиции стрелок из Кировска стал фигурантом уголовного дела

Происшествия
Ранивший майора полиции стрелок из Кировска стал фигурантом уголовного дела

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 54-летнего уроженца Кемеровской области, который расстрелял полицейского в Кировске. Об этом рассказали ФАН представители СУ СК России по Ленинградской области.

По версии следствия, в ночь на 23 ноября в гостинице «Нева» фигурант поссорился с майором полиции. В ходе конфликта мужчина не менее четырех раз выстрелил в силовика из травматического пистолета. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали с ранениями головы, спины и кисти.

Стрелок попытался скрыться с места преступления, однако его оперативно задержали. Сейчас с агрессором работают следователи. Решается вопрос об аресте задержанного и предъявлении ему обвинения.
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