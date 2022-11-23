Депутат Слуцкий: Запад пробил «очередное дно» попыткой ограничить стоимость нефти

Глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия будет крайне отрицательно относиться к попыткам регулировать цены на нефть и газ.
Ситуацию с «потолком» цен на отечественные энергоресурсы он назвал «очередным пробитым дном» Западом.
«Мы ждем объявления странами "Большой семерки" ценового потолка на российскую нефть. Это не потолок, а, простите, очередное дно, которое пробито западными в кавычках "стратегами". К подобным попыткам регулировать цены на наши энергоносители мы будем относиться крайне отрицательно», — цитирует слова политика РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что даже частичный отказ Европы от российских энергоносителей негативно скажется на ее экономике и жителях.