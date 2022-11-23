Энергокризис спровоцировал рост спроса на генераторы в Польше более чем на 1500%

Спрос на генераторы, обогреватели и другие подобные товары вырос на 1519% на фоне энергокризиса в Польше.
В среднем стоимость устройств увеличилась на 6%. Однако в ряде случаев ценник «подскочил» на 40%, следует из материала издания Business Insider Polska. Покупатели стали чаще интересоваться товарами для отопления и производства электроэнергии.
«То есть текущая ситуация на энергорынке влияет на электронную коммерцию», — отмечает автор Business Insider Polska.
По данным МВД Польши, в стране планируют остаться от 1,1 до 1,2 миллиона украинских беженцев. Всего там зарегистрировалось наибольшее число выходцев с Украины по сравнению с информацией, предоставленной другими государствами Евросоюза.