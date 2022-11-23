Пресс-служба Пригожина подготовила информационный кейс для Европарламента в ответ на возможное признание ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Журналисты издания URA.RU не подтвердили свою готовность принять участие в процессе отправки информационного кейса в ЕП, поэтому эта возможность предоставляется другим. Теперь СМИ или блогеры, которые хотят поучаствовать в процедуре, могут отправить соответствующую заявку на электронный адрес press-mail@inbox.ru. Письма будут приниматься до 17:00 23 ноября.