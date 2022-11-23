Пресс-служба Пригожина подготовила информационный кейс для Европарламента в ответ на возможное признание ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Пресс-служба предпринимателя Евгения Пригожина готова предоставить СМИ или отдельному блогеру возможность поучаствовать в отправке информационного кейса в Европарламент после новостей о возможном признании ЧВК «Вагнер» террористической организацией со стороны ЕС.
Журналисты издания URA.RU не подтвердили свою готовность принять участие в процессе отправки информационного кейса в ЕП, поэтому эта возможность предоставляется другим. Теперь СМИ или блогеры, которые хотят поучаствовать в процедуре, могут отправить соответствующую заявку на электронный адрес press-mail@inbox.ru. Письма будут приниматься до 17:00 23 ноября.
Ранее представители URA.RU попросили Евгения Пригожина прокомментировать новости о призыве Европарламента включить в список террористических организаций ЧВК «Вагнер». Бизнесмен в свою очередь отметил, что депутаты ЕП руководствуются непонятными законами, и объявил о «роспуске» Европейского парламента.