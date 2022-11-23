События в Донбассе к 15:00 23 ноября: новый обмен пленными, отражение атаки ВСУ на Павловку

При осмотре около 15 тысяч детей (десятая доля молодых жителей республики) в рамках диспансеризации выявлено, что почти 70% из них имеют те или иные отклонения в здоровье. В значительном количестве случаев речь идет об избыточном весе и нарушениях работы опорно-двигательного аппарата. В обследовании принимают участие дети в возрасте от двух до 17 лет включительно.