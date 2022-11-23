События в Донбассе к 15:00 23 ноября: новый обмен пленными, отражение атаки ВСУ на Павловку

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
Донецкая Народная Республика
Ожесточенные уличные бои сейчас идут в Марьинке, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) до сих пор удерживают укрепрайон на господствующих высотах. Севернее продолжаются штурмы Красногоровки и попытки окружить Авдеевку.
В Бахмуте и Соледаре происходят встречные бои, в то время как российские подразделения атаковали Яковлевку и Белогоровку, расположенные северо-восточнее.
Также Минобороны России сообщает об отражении атаки ВСУ в районе Павловки и уничтожении колонны резерва, выдвигавшейся на помощь из Угледара. Всего в результате боев на Донецком направлении подтверждено уничтожение более 60 солдат противника и пяти единиц бронированной техники.
На Угледарском участке союзные силы, в том числе и 4-й отдельный стрелковый батальон ДНР, находятся в обороне. Военнослужащие сообщают об усовершенствовании беспилотников противника, используемых для проведения воздушной разведки. Например, данные устройства уже способны работать в дождь и туман, что ранее для них было нехарактерно.
Также глава ДНР Денис Пушилин подтвердил очередной обмен пленными по формуле 35 на 35. Известно, что среди освобожденных находятся четыре человека из ДНР и двое выходцев из соседней ЛНР.
Луганская Народная Республика
ВСУ не оставляют попыток прорваться к трассе Р-66 в районе Краснопоповки. Успех на данном направлении позволил бы им перерезать российскую линию снабжения севернее Кременной. ВС РФ отразили последние атаки и сами начали наступление на Стельмаховку.
Артиллерийскими ударами сорваны попытки противника перейти в наступление на Новоселовское и Червонопоповку. По итогам огневого поражения уничтожены более 50 солдат противника, четыре миномета с расчетами, четыре автомобиля.
Тем временем Институт им. А. П. Чехова города Таганрог передал гуманитарную помощь Луганскому государственному университету им. В. Даля. При участии Народной милиции ЛНР вуз получил столы и стулья для учебных аудиторий.
При осмотре около 15 тысяч детей (десятая доля молодых жителей республики) в рамках диспансеризации выявлено, что почти 70% из них имеют те или иные отклонения в здоровье. В значительном количестве случаев речь идет об избыточном весе и нарушениях работы опорно-двигательного аппарата. В обследовании принимают участие дети в возрасте от двух до 17 лет включительно.