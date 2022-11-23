Повышение зарплат, соцподдержка и цифровизация: что решит проблему дефицита кадров в медицине

И я убеждена, что министерство здравоохранения вместе с медицинским сообществом приложат все усилия, чтобы российское здравоохранение год от года становилось все лучше и лучше, продолжая оставаться одним из передовых в мире. Ведь речь идет о важнейшем направлении не только с социальной точки зрения, но и с точки зрения национальной безопасности. От качества медицины напрямую зависит и качество всей нашей жизни!