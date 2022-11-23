Повышение зарплат, соцподдержка и цифровизация: что решит проблему дефицита кадров в медицине

В среду, 23 ноября, в Госдуме представил свой доклад министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Тамары Фроловой, центральной темой стало решение проблем дефицита медицинских кадров.
В рамках правительственного часа министр рассказал, что дефицит врачей составляет около 25-26 тысяч специалистов, а нехватка сотрудников среднего медперсонала около 50 тысяч человек.
В авторской колонке для ФАН Фролова отметила, что данная проблема нуждается в комплексном решении: это и повышение зарплат, и увеличение соцподдержки, и расширение количества бюджетных мест в вузах и внедрение цифровизации. При этом она отметила, как бы сейчас ни критиковали отечественную медицину, в последние годы она вышла на совершенно иной, более высокий, уровень.
Качество оказания медицинской помощи и ее доступность — одно из приоритетных направлений государства. Колонка Тамары Фроловой
Сегодня в рамках правительственного часа в Госдуме выступал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Разговор шел о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья, в частности, о федеральном проекте «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» и мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам.
Я абсолютно согласна с министром, что одной из самых важных тем в развитии здравоохранения на сегодня является модернизация первичного звена. Ведь это направление является главным показателем эффективности работы всей медицины, так как именно сюда поступает максимальное количество обращений за медицинской помощью.
Ни для кого не секрет, что по всей стране в здравоохранении наблюдается дефицит медицинских кадров, и в особенности, в первичном звене. Конечно, решать эту проблему необходимо комплексно, начиная от увеличения заработной платы медицинских работников, их соцподдержки, которую нужно и дальше развивать, увеличения бюджетных мест в медицинских университетах, и заканчивая цифровизацией медицины.
Кадровая политика — тема номер один на сегодняшнем обсуждении. И об этом неоднократно звучало в вопросах к министру здравоохранения. Конечно, подвижки в решении данной проблемы наблюдаются, и они значительные. Но нужно и дальше искать новые пути решения этой проблемы.
После основного выступления состоялось активнейшее обсуждение, после чего Михаил Альбертович ответил профессионально на абсолютно все вопросы депутатов.
Безусловно, нельзя не сказать, что сегодня медицина вышла совсем на иной уровень развития, как бы ее не критиковали. По сравнению с прошлыми десятилетиями она стала совершенно другой! Очень многое сделано и продолжает делаться по всем направлениям медицины.
И я убеждена, что министерство здравоохранения вместе с медицинским сообществом приложат все усилия, чтобы российское здравоохранение год от года становилось все лучше и лучше, продолжая оставаться одним из передовых в мире. Ведь речь идет о важнейшем направлении не только с социальной точки зрения, но и с точки зрения национальной безопасности. От качества медицины напрямую зависит и качество всей нашей жизни!