Илон Маск выбрал страну, в которой хочет отдохнуть весной

Генеральный директор компании SpaceX и новый владелец Twitter Илон Маск определился с выбором направления для отдыха.
Утверждается, что американский миллиардер заинтересовался путешествием в Болгарию. Внимание Маска привлекла крепость Белоградчик, расположенная на северном склоне Балканских гор, сообщили местные власти.
Для миллиардера уже забронировали ресторан неподалеку от достопримечательности. Планируется, что Маск прибудет в Болгарию в апреле 2023 года.
Власти страны ранее исключили питание из государственной программы размещения беженцев с Украины. Это связано с тем, что 15 болгарских левов (менее 500 рублей), выделяемых властями, не хватает для покрытия расходов на еду.