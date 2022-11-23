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Илон Маск выбрал страну, в которой хочет отдохнуть весной

Общество
Илон Маск выбрал страну, в которой хочет отдохнуть весной

Генеральный директор компании SpaceX и новый владелец Twitter Илон Маск определился с выбором направления для отдыха.

Утверждается, что американский миллиардер заинтересовался путешествием в Болгарию. Внимание Маска привлекла крепость Белоградчик, расположенная на северном склоне Балканских гор, сообщили местные власти.

Для миллиардера уже забронировали ресторан неподалеку от достопримечательности. Планируется, что Маск прибудет в Болгарию в апреле 2023 года.

Власти страны ранее исключили питание из государственной программы размещения беженцев с Украины. Это связано с тем, что 15 болгарских левов (менее 500 рублей), выделяемых властями, не хватает для покрытия расходов на еду.
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