Убийцу лося задержали во Владимирской области

По данным ведомства, представители национального парка в Гороховецком районе при обходе леса увидели охотника рядом с застреленным им лосем. Вызванный наряд полиции задержал браконьера. У него были изъяты ружье, топор и нож со следами крови, а также части разделанной туши, сообщает «АиФ-Владимир».