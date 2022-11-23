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Убийцу лося задержали во Владимирской области

Происшествия
Убийцу лося задержали во Владимирской области

Сотрудники УМВД России по Владимирской области обезвредили браконьера, повинного в гибели лося.

По данным ведомства, представители национального парка в Гороховецком районе при обходе леса увидели охотника рядом с застреленным им лосем. Вызванный наряд полиции задержал браконьера. У него были изъяты ружье, топор и нож со следами крови, а также части разделанной туши, сообщает «АиФ-Владимир».

Браконьером оказался 52-летний житель соседнего региона. В отделе полиции он сознался в преступлении, так как был пойман с поличным. Ущерб биоресурсам области составил 400 тысяч рублей. Заведено уголовное дело. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.
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