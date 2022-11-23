Экономист Беляев расшифровал уловку Зеленского с «пунктами несокрушимости» на Украине

«Клоунская уловка» президента Украины Владимира Зеленского с формированием «пунктов несокрушимости» с электричеством и интернетом не будет работать. Так считает экономист Михаил Беляев.
Он объяснил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что данный шаг со стороны украинского лидера является показателем серьезных проблем в государстве.
«Во-первых, до этих пунктов людям надо как-то дойти, каким-то образом добраться, чтобы бесплатно их получить. То есть это скорее какая-то клоунская уловка – предлагать пункты безопасности и те услуги, которыми людьми пользуются дома. Непонятно, где они расположены, даже если они бесплатные. То есть это какая-то клоунская задумка», — расшифровал ее Беляев.
Экономист допустил временную работу подобных пунктов лишь в случае всеобщего отключения электричества на Украине. При этом Беляев констатировал, что «КВНовское решение» Зеленского только ухудшает и без того сложную ситуацию в стране.