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Детеныш дальневосточного леопарда попал в фотоловушку в Приморье

ФАН-ТВ

В Приморском крае новый детеныш леопарда был замечен в заповеднике «Кедровая падь». Видео с прогулкой краснокнижного малыша и его мамы запечатлели туристы. Чтобы получить редкие кадры, они под руководством гида установили в заповеднике фотоловушку.

Ролик передали научным сотрудникам дирекции заповедников ФГБУ «Земля леопарда», куда входит и «Кедровая падь». Раннее система фотомониторинга фиксировала маму нового представителя редкого вида лишь однажды. С появлением потомства молодая самка получила паспорт с присвоенным ей порядковым номером — Leo 263F.

Дальневосточный леопард занесен в Красный список Международного союза охраны природы. Согласно последним подсчетам, на территории России проживает около 120 этих редких кошек. Основная часть популяции живет под охраной в национальном парке «Земля леопарда».
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