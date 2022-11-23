Детеныш дальневосточного леопарда попал в фотоловушку в Приморье

В Приморском крае новый детеныш леопарда был замечен в заповеднике «Кедровая падь». Видео с прогулкой краснокнижного малыша и его мамы запечатлели туристы. Чтобы получить редкие кадры, они под руководством гида установили в заповеднике фотоловушку.
Ролик передали научным сотрудникам дирекции заповедников ФГБУ «Земля леопарда», куда входит и «Кедровая падь». Раннее система фотомониторинга фиксировала маму нового представителя редкого вида лишь однажды. С появлением потомства молодая самка получила паспорт с присвоенным ей порядковым номером — Leo 263F.
Дальневосточный леопард занесен в Красный список Международного союза охраны природы. Согласно последним подсчетам, на территории России проживает около 120 этих редких кошек. Основная часть популяции живет под охраной в национальном парке «Земля леопарда».