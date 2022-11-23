Детеныш дальневосточного леопарда попал в фотоловушку в Приморье

В Приморском крае новый детеныш леопарда был замечен в заповеднике «Кедровая падь». Видео с прогулкой краснокнижного малыша и его мамы запечатлели туристы. Чтобы получить редкие кадры, они под руководством гида установили в заповеднике фотоловушку.