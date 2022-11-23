Флаг журналиста бразильского штата приняли за флаг ЛГБТ и отняли на ЧМ-2022

Журналист пытался заснять происходящее на телефон, однако катарец выхватил его из рук Перейры. Фанат пообещал вернуть гаджет лишь после того, как бразилец удалит видео. Стоит отметить, что на флаге штата Пернамбуку была изображена не только радуга, но и солнце, звезда, а также красный крест.