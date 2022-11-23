Флаг журналиста бразильского штата приняли за флаг ЛГБТ и отняли на ЧМ-2022

Бразильского журналиста Виктора Перейру обокрали после матча чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Журналист Виктор Перейра рассказал об инцидента после матча ЧМ-2022 Аргентина — Саудовская Аравия, который состоялся 22 ноября. Катарский болельщик отобрал у сотрудника СМИ флаг бразильского штата Пернамбуку. Фанат принял его за флаг ЛГБТ.
Журналист пытался заснять происходящее на телефон, однако катарец выхватил его из рук Перейры. Фанат пообещал вернуть гаджет лишь после того, как бразилец удалит видео. Стоит отметить, что на флаге штата Пернамбуку была изображена не только радуга, но и солнце, звезда, а также красный крест.