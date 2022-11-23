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Богдан Безпалько: протесты в Армении — первый звоночек будущего «взрыва в Закавказье»

Политика
Богдан Безпалько: протесты в Армении — первый звоночек будущего «взрыва в Закавказье»

Накануне в Ереване перед саммитом ОДКБ, намеченным на 23 ноября с участием президента Владимира Путина, армянские оппозиционеры из «Национально-демократического полюса» провели протесты. Как сообщил ФАН российский политолог Богдан Безпалько, рост антироссийских настроений в Армении происходит на фоне бездействия наших дипломатов и политтехнологов. Отметим, что мнение собеседника может не совпадать с позицией редакции.

На митинге в Ереване несколько десятков участников скандировали антироссийские лозунги, а также держали плакаты «ОДКБ — враг!» и «Россия — враг!». По их словам, так они реагировали на то, что военно-политический блок ОДКБ ничем не помог Армении во время обострения военного конфликта с Азербайджаном в сентябре 2022-го. Кроме того, на антироссийском митинге в Ереване зафиксировали появление персонажей в форме украинского нацистского батальона «Азов»✱ (признан в РФ террористической организацией).

По мнению экспертов, теперь российские спецслужбы должны прийти в повышенную готовность. В Москве понимают — гарантии от премьера Армении Никола Пашиняна недорого стоят, ведь он далеко не впервые провоцирует антироссийские выступления накануне визитов гостей из РФ.

Богдан Безпалько: протесты в Армении — первый звоночек будущего «взрыва в Закавказье»

Как сообщил по этому поводу ФАН российский политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, армянские протесты — прямой результат работы в стране западных НКО.

«К сожалению, ситуация с протестами в Армении показывает, что жизнь ничему не учит ни людей, живущих на постсоветском пространстве, ни, к сожалению, Россию. Потому что по отношению ко всем постсоветским странам Россия давно должна применять политику «кнута и пряника». А мы просто взяли, и завалили эти страны «пряниками» — в виде кредитов, дешевых энергоресурсов, военной поддержки и т. д. В итоге возникла ситуация, когда они все эти «пряники» просто не ценят, считают их чем-то естественным. Зато, по-видимому, очень ценят «кнут», который периодически показывает им Запад», — указал аналитик.

Что касается Армении, продолжил Безпалько, то сейчас там у власти находится довольно большое количество людей, которые закончили «соросовские институты» и другие западные школы.

«У власти в Ереване стоят люди, которые однозначно не ориентированы на Россию. Зато они тесно аффилированы с НПО и НКО, которые в Армении активно развивал Запад. И здесь возникает вопрос — а почему мы, Россия, допустили такое дикое количество западных НКО развиваться и работать в Армении?! По разным данным, их там несколько тысяч! — возмутился Безпалько. — А ведь это страна, которую даже охраняют наши пограничники, мы построили там электростанцию, там находится наша военная база и т. д. Я не представляю, чтобы Россия смогла создать даже несколько НКО в Японии, Канаде или Мексике, которые бы настраивали местное население против США! Почему мы вообще это допустили? — задается вопросом эксперт. — А сейчас эти люди, воспитанные в духе квазирелигии поклонения Западу, будут протестовать и против ОДКБ, и против всего, что так или иначе связано с Россией!»

Безпалько отметил — на акциях в Ереване украинских флагов уже больше, чем, собственно, армянских, и это не случайно.

Богдан Безпалько: протесты в Армении — первый звоночек будущего «взрыва в Закавказье»
«Россия, конечно, может слегка диверсифицировать свою политику и, допустим, развернуться в сторону Азербайджана или Турции. Но я боюсь, что в данный момент страны Закавказья Запад готовит, как потенциальные «точки взрыва» на границах РФ. И от будущего «взрыва» могут загореться Армения, Азербайджан, Турция и даже Иран. Все эти страны, каждая по-своему, не нравятся западным политикам и, если в них вспыхнет политический «пожар», то везде будут установлены жестко прозападные режимы», — прогнозирует политолог.

По поводу будущего визита в Ереван президента РФ Владимира Путина аналитик предрек — скорее всего, к его приезду там будут организованы еще большие протесты и провокации.

«Скорее всего, дело ограничится демонстрациями в Ереване, а провокации будут в виде громогласных оскорблений в адрес России. Вполне возможен и вариант жесткого разгона какой-то пророссийской демонстрации. В Ереване уже были такие случаи, там арестовывали активистов, один из них даже умер от сердечного приступа в зале суда. На это, впрочем, российские власти тоже практически никак не реагируют, даже на уровне риторики. Это — очень плохая тенденция, которая наблюдается и в других постсоветских странах, — отметил Безпалько. — Например, в Казахстане журналиста-блогера Ермека Тайчибекова посадили на 11 лет только за то, что он дал интервью российскому порталу! О нем хоть кто-нибудь из наших политиков вспомнил? А ведь американцы всегда упоминают таких «жертв режима» для раскачки ситуации в стране».
Богдан Безпалько: протесты в Армении — первый звоночек будущего «взрыва в Закавказье»

По словам Безпалько, провокации в Армении, приуроченные к саммиту ОДКБ, могут возникнуть и на армяно-азербайджанской границе. Для того чтобы предотвратить подобные тенденции, России необходимо сочетание «мягкой» и «жесткой» силы в отношении Еревана, чего с нашей стороны пока не наблюдается, заключил он.

Позиция эксперта является исключительно его мнением и может не совпадать с позицией редакции.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
армения одкб пашинян россия
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