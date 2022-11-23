Богдан Безпалько: протесты в Армении — первый звоночек будущего «взрыва в Закавказье»

Накануне в Ереване перед саммитом ОДКБ, намеченным на 23 ноября с участием президента Владимира Путина, армянские оппозиционеры из «Национально-демократического полюса» провели протесты. Как сообщил ФАН российский политолог Богдан Безпалько, рост антироссийских настроений в Армении происходит на фоне бездействия наших дипломатов и политтехнологов. Отметим, что мнение собеседника может не совпадать с позицией редакции.
На митинге в Ереване несколько десятков участников скандировали антироссийские лозунги, а также держали плакаты «ОДКБ — враг!» и «Россия — враг!». По их словам, так они реагировали на то, что военно-политический блок ОДКБ ничем не помог Армении во время обострения военного конфликта с Азербайджаном в сентябре 2022-го. Кроме того, на антироссийском митинге в Ереване зафиксировали появление персонажей в форме украинского нацистского батальона «Азов»✱ (признан в РФ террористической организацией).
По мнению экспертов, теперь российские спецслужбы должны прийти в повышенную готовность. В Москве понимают — гарантии от премьера Армении Никола Пашиняна недорого стоят, ведь он далеко не впервые провоцирует антироссийские выступления накануне визитов гостей из РФ.
Как сообщил по этому поводу ФАН российский политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, армянские протесты — прямой результат работы в стране западных НКО.
«К сожалению, ситуация с протестами в Армении показывает, что жизнь ничему не учит ни людей, живущих на постсоветском пространстве, ни, к сожалению, Россию. Потому что по отношению ко всем постсоветским странам Россия давно должна применять политику «кнута и пряника». А мы просто взяли, и завалили эти страны «пряниками» — в виде кредитов, дешевых энергоресурсов, военной поддержки и т. д. В итоге возникла ситуация, когда они все эти «пряники» просто не ценят, считают их чем-то естественным. Зато, по-видимому, очень ценят «кнут», который периодически показывает им Запад», — указал аналитик.
Что касается Армении, продолжил Безпалько, то сейчас там у власти находится довольно большое количество людей, которые закончили «соросовские институты» и другие западные школы.
«У власти в Ереване стоят люди, которые однозначно не ориентированы на Россию. Зато они тесно аффилированы с НПО и НКО, которые в Армении активно развивал Запад. И здесь возникает вопрос — а почему мы, Россия, допустили такое дикое количество западных НКО развиваться и работать в Армении?! По разным данным, их там несколько тысяч! — возмутился Безпалько. — А ведь это страна, которую даже охраняют наши пограничники, мы построили там электростанцию, там находится наша военная база и т. д. Я не представляю, чтобы Россия смогла создать даже несколько НКО в Японии, Канаде или Мексике, которые бы настраивали местное население против США! Почему мы вообще это допустили? — задается вопросом эксперт. — А сейчас эти люди, воспитанные в духе квазирелигии поклонения Западу, будут протестовать и против ОДКБ, и против всего, что так или иначе связано с Россией!»
Безпалько отметил — на акциях в Ереване украинских флагов уже больше, чем, собственно, армянских, и это не случайно.
«Россия, конечно, может слегка диверсифицировать свою политику и, допустим, развернуться в сторону Азербайджана или Турции. Но я боюсь, что в данный момент страны Закавказья Запад готовит, как потенциальные «точки взрыва» на границах РФ. И от будущего «взрыва» могут загореться Армения, Азербайджан, Турция и даже Иран. Все эти страны, каждая по-своему, не нравятся западным политикам и, если в них вспыхнет политический «пожар», то везде будут установлены жестко прозападные режимы», — прогнозирует политолог.
По поводу будущего визита в Ереван президента РФ Владимира Путина аналитик предрек — скорее всего, к его приезду там будут организованы еще большие протесты и провокации.
«Скорее всего, дело ограничится демонстрациями в Ереване, а провокации будут в виде громогласных оскорблений в адрес России. Вполне возможен и вариант жесткого разгона какой-то пророссийской демонстрации. В Ереване уже были такие случаи, там арестовывали активистов, один из них даже умер от сердечного приступа в зале суда. На это, впрочем, российские власти тоже практически никак не реагируют, даже на уровне риторики. Это — очень плохая тенденция, которая наблюдается и в других постсоветских странах, — отметил Безпалько. — Например, в Казахстане журналиста-блогера Ермека Тайчибекова посадили на 11 лет только за то, что он дал интервью российскому порталу! О нем хоть кто-нибудь из наших политиков вспомнил? А ведь американцы всегда упоминают таких «жертв режима» для раскачки ситуации в стране».
По словам Безпалько, провокации в Армении, приуроченные к саммиту ОДКБ, могут возникнуть и на армяно-азербайджанской границе. Для того чтобы предотвратить подобные тенденции, России необходимо сочетание «мягкой» и «жесткой» силы в отношении Еревана, чего с нашей стороны пока не наблюдается, заключил он.
Позиция эксперта является исключительно его мнением и может не совпадать с позицией редакции.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация