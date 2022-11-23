Богдан Безпалько: протесты в Армении — первый звоночек будущего «взрыва в Закавказье»

На митинге в Ереване несколько десятков участников скандировали антироссийские лозунги, а также держали плакаты «ОДКБ — враг!» и «Россия — враг!». По их словам, так они реагировали на то, что военно-политический блок ОДКБ ничем не помог Армении во время обострения военного конфликта с Азербайджаном в сентябре 2022-го. Кроме того, на антироссийском митинге в Ереване зафиксировали появление персонажей в форме украинского нацистского батальона «Азов»✱ (признан в РФ террористической организацией).